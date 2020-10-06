ليبيا تعتذر عن رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية

وطن: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، أن مندوب ليبيا بالجامعة العربية صالح الشماخي أبلغ الأمانة الأمانة العامة للجامعة رسميا باعتذار ليبيا عن رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية بعد اعتذار فلسطين وعدد من الدول.

وقال القبلاوي إن ليبيا تتطلع لرئاسة مجلس الجامعة في ظروف أفضل وتتمسك بحقها في الرئاسة وفقا للنظام الداخلي وحسب الترتيب المعمول به.

وكانت كل من قطر ولبنان والكويت وجزر القمر اعتذرت عن رئاسة الدورة الحالية للجامعة، بديلا عن دولة فلسطين، التي تخلت عن رئاسة الدورة العادية الـ154 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

يشار إلى أن دولة فلسطين قررت، مؤخرا التخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، ردا على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن هذا القرار جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين طبعتا علاقاتهما مع "إسرائيل"، في مخالفة لمبادرة السلام العربية.

(عربي 21)