مستوطنون يضعون بيوتا متنقلة وحظيرة أغنام في أراضي بيت دجن شرق نابلس

وطن: وضع مستوطنون، خمسة بيوت متنقلة، وحظيرة أغنام في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي بيت دجن، تشهد منذ أيام أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة "الحمرا" بالأغوار الوسطى، وصولا الى القرية.

وأضاف أن المستوطنين وضعوا خمسة بيوت متنقلة وحظيرة أغنام فوق هذه الأراضي، محذرا من إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، والاستيلاء على مزيد من اراضي المواطنين.