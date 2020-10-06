الأردن: 12 وفاة و1537 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وطن: أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 122.

وأكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 1537 إصابة بالفيروس، بينها 30 إصابة خارجية، فيما سجلت 94 حالة تعاف.

وأعلنت الحكومة الأردنية، فرض حظر شامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، نتيجة ارتفاع عدد الاصابات خلال الأيام الماضية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، تعليق دوام المدارس في السلطات التعليمية كافة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتى إشعار آخر