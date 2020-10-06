بادين يتقدم في استطلاع "CNN" لآراء الناخبين الأمريكيين

وطن: قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن نائب الرئيس السابق، ومرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، يتقدم في استطلاع للرأي على منافسه دونالد ترامب.

ومع أقل من شهر على الانتخابات، قال استطلاع أخير أجرته الشركة بالتعاون مع "SSRS" إن الناخبين قالوا بنسبة 57% إنهم يؤيدون بايدن، فيما قال 41% إنهم يؤيدون ترامب.

وأجري الاستطلاع بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم حملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية تيم مورتو، إن الرئيس المصاب بفيروس كورونا منذ أربعة أيام، يعتزم المشاركة في المناظرة المقبلة، مع الديمقراطي جو بايدن في 15 تشرين الأول/ أكتوبر في ميامي.

وكان ترامب غادر مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني الاثنين، وعاد إلى البيت الأبيض حيث يواصل علاجه هناك.

وأوضح الفريق الطبي المشرف على حالة ترامب، أن الفحوصات السريرية أشارت إلى إمكانة نقله للمتابعة في البيت الأبيض، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى إمكانية حدوث تدهور على صحته في أي لحظه.

(عربي 21)