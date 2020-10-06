مؤسسة "رايت تو بلاي" توقع مذكرة تعاون مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

وطن: في إطار التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى التي تعنى بالشأن التربوي قامت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتوقيع مذكرة تعاون مع مؤسسة رايت تو بلاي "الحق في اللعب"، يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 والتي تنص على التعاون والمشاركة الفاعلة بين الطرفين لتنفيذ مشروع " تعزيز جودة التعليم الجامع" الممول من قبل الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (Norad)، حيث يهدف هذا المشروع الى تحسين نتائج التعلم الشمولي للطلبة، بما في ذلك الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة في المدارس المستهدفة، من خلال استخدام منهجيات التعلم التي تركز على الطالب والقائمة على اللعب لتعزيز مهارات القراءة والحساب لدى طلبة المرحلة الأساسية الدنيا.

ويأتي هذا التعاون بين وزارة التربية والتعليم مؤسسة ورايت تو بلاي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة وضمن الرؤية المشتركة مع المؤسسة؛ لتطوير التعليم في المدراس الفلسطينية لطلبة المرحلة الأساسية، خاصة في تعزيز البيئة التعليمية وتحسين المهارات الحياتية للطلبة؛ لدعم تحصيلهم الأكاديمي في مبحثي اللغة العربية والرياضيات.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يستهدف 533 معلماً ومعلمة من المشروع من خلال تدريبهم على التعلم المبني على اللعب لتعزيز تدريس اللغة العربية والرياضيات بالإضافة الى 68 مشرفاً ومشرفة، و78 مدير/ة مدرسة و13325 طالباً/ة و1675 من أهالي الطلبة في ثماني مديريات، وهي: نابلس، جنوب نابلس، طولكرم، قلقيلية، طوباس ، سلفيت، الخليل، ويطا.

وبدوره، نوه أ. أحمد عمار، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي إلى أهمية الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني وكل من يعنى بالشأن التربوي في الوطن، مؤكداً أن معالي الوزير التربية د. مروان عورتاني يولي اهتماماً كبيراً للمشاريع والبرامج التربوية التطويرية. وأشار إلى أن مسؤولية التعليم ليس مهمة الوزارة فقط، وإنما مسؤولية الجميع، ومن هنا ترى الوزارة أن دور الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني مكملاً وداعما للجهود التي تبذلها، وأن الوزارة منفتحة على مؤسسات المجتمع المدني وتعطي الأولوية للخبراء التربويين، مبيناً أن المقياس الأساس في نجاح هذه البرامج يكمن في عائد الاستثمار منها، وهو تعلم الطلبة وسويتهم.

من جانبه أشار السيد جميل سوالمة مدير مؤسسة رايت تو بلاي على أن الشراكة بين المؤسسة والوزارة هي شراكة طويلة الأمد، وتعتبر استكمالاً لبرنامج تم تنفيذه سابقا استمر لمدة خمس سنوات، حيث ستكون الدروس المستفادة والنجاحات السابقة أساس في عمل المشروع الحالي. وأضاف سوالمة أن أهمية المشروع تكمن في استجابته للمتطلبات الأساسية في القطاع التعليمي وتماشيه مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم من أجل تحسين مستوى القراءة والحساب خاصة في المراحل الأساسية.