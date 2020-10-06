العفو الدولية تتهم أذربيجان باستخدام قنابل عنقودية إسرائيلية في الصراع مع أرمينيا

وطن: تهمت منظمة العفو الدولية أذربيجان باستخدام قنابل عنقودية في مناطق مدنية في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، في ظل استمرار القتال الدائر بين الجانبين.

وقالت المنظمة إن عبوات إسرائيلية الصنع أُسقطت على مدينة ستيباناكيرت الرئيسية.

وأضاف دينيس كريفوشيف، المتحدث باسم المنظمة، أنه فوجيء باستخدام مثل هذه الأسلحة غير التمييزية بطبيعتها.

والقنابل العنقودية محظورة بموجب معاهدة دولية، لكن لم يوقع أي من البلدين على الاتفاقية.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن القنابل العنقودية رُصد استخدامها خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال قصف عنيف شهدته بلدة ستيباناكيرت، عاصمة إقليم ناغورنو كاراباخ.

وتحتوي القنابل العنقودية على مئات القنابل الصغيرة التي تنفجر على مساحات واسعة، ويمكن أن تسبب العديد من الإصابات حال استخدامها في مناطق مدنية.

وتعد تلك الاشتباكات الأسوأ منذ تسعينيات القرن الماضي، مما يزيد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع قد تجتذب روسيا وتركيا وسط قلق متزايد بشأن الاستقرار في جنوب القوقاز، حيث تنقل خطوط الأنابيب النفط والغاز من أذربيجان إلى الأسواق العالمية.