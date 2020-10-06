أريحا: اصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

وطن: أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، بحالات الاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وجرى معالجتهم ميدانيا.

وأضافوا، أن قوات الاحتلال داهمت خلال عملية الاقتحام عددا من المنازل، عرف من أصحابها: رياض شاهين، وأيسر السمهوري، ويحيى ابو عزوم.