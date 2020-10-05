صور | بلدية تونسية تقيم نصبا تذكاريا لخارطة فلسطين

وطن: دشنت بلدية مدنين التونسية، نصبا تذكاريا لخارطة فلسطين، ولافتات حملت شعارات تحيي الشعب الفلسطيني وتشيد بصموده على أرضه.

وشارك في الفعالية، رئيس البلدية المنصف بن يامنه، ووالي المدينة، الاتحاد العام التونسي للشغل فرع المدينة، وسفارة دولة فلسطين، ومركز مسارات أرض فلسطين، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وكتب على اللافات المحيطة بالنصب الكبير، عبارة: "من مدنين إلى فلسطين تحية لشعب الجبارين".

وتأتي هذه الفعالية، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ35 لمجزرة "حمام الشط"، التي نفذها جيش الاحتلال، واستهدفت مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في "حمام الشط" جنوب العاصمة تونس، وأسفرت عن استشهاد 68 فلسطينيا وتونسيا، والتي تقام هذا العام تحت شعار "التطبيع خيانة".

(عربي 21)