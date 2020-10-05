تربية بيت لحم تقرر إغلاق مدرسة وروضة أطفال بسبب كورونا

وطن: قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم مساء اليوم الاثنين، إغلاق مدرسة وروضة أطفال حكومية حتى نهاية الأسبوع الجاري، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأفاد شهود عيان، بأنه تقرر إغلاق مدرسة الخاص والنعمان الأساسية المختلطة، بعد إصابة عدد من أفراد الهيئة التدريسية، والروضة الحكومية للأطفال في بيت لحم، بعد اصابة معلمة والسكرتيرة.

وتأتي هذه الإجراءات لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من إنتشاره