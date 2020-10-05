"نجوم الأمل" والمرصد يطلقان دراسة "واقع خدمات الوقاية والحماية من العنف للنساء والفتيات ذوات الإعاقة"





وطن: أطلقت جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية اليوم الاثنين الموافق 5 تشرين أول 2020، دراسة بعنوان "واقع خدمات الوقاية والحماية من العنف للنساء والفتيات ذوات الإعاقة"، خلال ورشة عمل أقيمت في فندق السيزر وعبر منصة الزووم، وذلك بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

استعرضت الورشة الدراسة الموسعة التي قدمت تحليلاً لواقع الخدمات الموجهة للحماية من العنف الموجه للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وشملت الدراسة تحليلاً لخدمات الوقاية، الحماية، والتدخل المباشر، والمقدمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية. وبالتزامن مع هذه الدراسة جرى إعداد ورقة سياسات مختصة بمراجعة أنظمة وخدمات الحماية من العنف للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

افتتحت الورشة بكلمة صفية العلي رئيسة مجلس الإدارة لجمعية نجوم الأمل مرحبة بالحضور، كما قامت بالتعريف عن الجمعية ومجالات العمل التي انبثق منها العمل على هذه الدراسة، كما قامت كفاح أبو غوش المديرة التنفيذية للجمعية باستعراض أبرز جوانب مشروع حماية والذي تأتي هذه الدراسة ضمن إطاره، مشيرة إلى العمل على مأسسة المشروع ليأخذ شكل برنامج حماية النساء ذوات الإعاقة من العنف في ظل الحاجة الماسة إلى ذلك.

كما قام فراس جابر الباحث الرئيس باستعراض أبرز نتائج الدراسة والتي تم التوصل لها من إجراء مسح للمؤسسات العاملة في مجالات الإعاقة، والعنف، والنوع الاجتماعي، إضافة لتنفيذ مجموعات بؤرية مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة لفحص خدمات الوقاية والحماية والتدخل المباشر للاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والواقع على النساء ذوات الإعاقة.

كما قامت إيمان زياد من مرصد السياسات باستعراض التوصيات المنبثقة عن الدراسة، والتي من شأنها تحسين خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، حيث جاءت هذه التوصيات بناء على نتائج الدراسة وعدد من لقاءات الطاولة المستديرة التي استهدفت العديد من مقدمي الخدمات، وتهدف إلى تطوير حلول عملية على أرض الواقع من شأنها تحسين جودة الخدمات.

فيما دار النقاش مع الحاضرين/ات حول هذه النتائج والتوصيات، وذلك في إطار توضيح ملامح العمل على الخطوات التي يجب أن تتبع هذه الدراسة والجهود التي يجب أن تبنى عليها للوصول لنتائج فعلية تترجم موائمة ومراعاة لمتطلبات النساء ذوات الإعاقة في الخدمات.

من الجدير ذكره، أن جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة تعمل وبالشراكة مع مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية على تنفيذ مشروع "حماية" والممول من صندوق الأمم المتحدة الانمائي لإنهاء العنف ضد المرأة "UN Trust Fund” في الفترة الواقعة ما بين أيلول 2018 وحتى آب 2021. والذي يهدف بشكل رئيسي إلى حصول الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على خدمات دعم آمنة ومناسبة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.