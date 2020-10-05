القبض على ثلاثة أشخاص لترويجهم عملة نقدية مزيفة في بيت لحم

وطن: ألقت الشرطة والامن الوقائي والمخابرات اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص لترويجهم عملة نقدية مزيفة في مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن مركز شرطة بيت ساحور وردت إليه إشارة من جهاز الأمن الوقائي والمخابرات مفادها قيام ثلاثة أشخاص بترويج عملة نقدية مزيفة على المحال التجارية والمواطنين في المدينة، وعلى الفور تحركت قوة من مركز الشرطة ودوريه من الأمن الوقائي والمخابرات إلى مكان تواجدهم وتمكنت من القبض عليهم وضبطت بحوزتهم عملة نقدية مزيفة بقيمة 2400 شيقل.

وأضافت إنه تم تحويل المشتبه بهم إلى فرع المباحث العامة بمديرية شرطة المحافظة، حيث أفادوا بان العملة التي ضبطت بحوزتهم مزيفة وأنهم قاموا بترويجها على المحال التجارية في محافظة بيت لحم وكذلك في عدد من محافظات الوطن.

وأكدت الشرطة أنه تم توقيف المشتبه بهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

وناشد مدير شرطة محافظة بيت لحم العميد حقوقي طارق الحاج المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بضرورة التأكد من صحة وسلامة النقود التي يأخذونها كمقابل للبضاعة والتأكد من ثبوتية الأوراق والمعاملات بما في ذلك الشيكات ومدى قانونيتها.