ارتفاع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا بـ"كورونا" إلى 6250 ولا وفيات جديدة اليوم

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بارتفاع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا بفيروس "كورونا" إلى 6250 إصابة، بعد تسجيل 11 إصابة جديدة اليوم الإثنين في أميركا، فيما لم تسجل أي وفاة جديدة هذا اليوم، ليبقى عدد الوفيات 266 وفاة منذ بدء الجائحة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من: كولومبوس، وميتشغن، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 3803 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة.