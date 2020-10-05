9 وفيات و1824 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

وطن: سُجلت 9 وفيات و1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ اليوم الاثنين في المملكة الأردنية، وفق موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الاردنية.

كما سُجّلت 52 حالة شفاء منها (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(35) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

وبحسب الموجز توزّعت الحالات على النحو الآتي:

-(1823) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:

(1188) في محافظة العاصمة عمّان.

-(125) في محافظة الزرقاء.

-(119) في محافظة عجلون.

-(70) في محافظة جرش.

-(65) في محافظة البلقاء.

-(89) في محافظة إربد، (11) في الرمثا.

_(65) في محافظة مأدبا.

-(53) في محافظة الكرك.

-(21) في محافظة العقبة.

_(11) في محافظة الطفيلة.

_(11) في محافظة المفرق.

-(6) في محافظة معان.

-(1) في البترا.

كما سجلت حالة واحدة خارجيّة، لسائق شاحنة أردني قادم من مركز حدود العمري.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى (17464) حالة.

كما تمّ إجراء (20034) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1311436) فحصاً.