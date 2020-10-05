شهيد على حاجز "عناب" شرق طولكرم

وطن: استشهد شاب برصاص جيش الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، شرق مدينة طولكرم.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال أطلق النار على 3 شبان، مما أدى لاستشهاد أحدهم، فيما تمكن الأخران من الانسحاب من المكان.

وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا شابا ملقى على الأرض بالقرب من الحاجز وهو ينزف، ولم تعرف هويته ومصيره حتى اللحظة.

وأضافوا: إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين، ومنعت المركبات من العبور مما تسبب في حدوث اكتظاظ واختناقات مرورية في المكان.".

وأكدت مصادر محلية أن الشاب أسير سابق.