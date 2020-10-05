اشتية يتفقد قيادة الأمن الوطني وهيئة القضاء العسكري

وطن: تفقد رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، اليوم الاثنين، قيادة الأمن الوطني في رام الله، حيث التقى قائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، وقادة المناطق في المحافظات، بالإضافة إلى مدراء الإدارات في الجهاز.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس لقوات الأمن الوطني، قيادة وضباطا وأفرادا، مثمنا جهودهم على صعيد الحد من انتشار "كورونا"، بالإضافة إلى جهودهم المبذولة في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

واطلع اشتية على أهم احتياجات الأمن الوطني، بالإضافة إلى أنشطتهم وتواصلهم على الصعيد المجتمعي، ودورهم في تعزيز صمود المواطنين.

كما زار رئيس الوزراء مقر هيئة القضاء العسكري والتقى رئيسها اللواء إسماعيل فراج، واطلع على عمل الهيئة، خاصة في ظل جائحة "كورونا".

وأشاد اشتية بالجهود التي تبذلها هيئة القضاء العسكري وطواقمها في سياق تحقيق العدل والأمن الاجتماعي، والحفاظ على الضبط والربط العسكري في المؤسسة الأمنية الفلسطينية.