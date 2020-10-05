مؤسسة دالية تعلن عن دورة تدريبية في "صناعة القش"

وطن: تنظم مؤسسة دالية المجتمعية ورشة "تدريب قش"، في 18 من الشهر الجاري، مع المدربة سلمى بوزية من بلدة كفل حارس وذلك من منطلق إعادة إحياء للحرف التقليدية ولتنمية المواهب الشابة كما أنها تمكن النساء من خلال مساعدتهم لبدأ مشاريعهن الخاصة.

ستكون مدة الورشة 10 لقاءات برسوم رمزية وستكون الرسوم لدعم المبادرات المجتمعية ضمن المشاريع القائمة عليها مؤسسة دالية.

يذكر أن مؤسسة دالية هي مؤسسة مجتمعية، يتلخص عملها في حشد واستخدام كل الموارد المحلية اللازمة (مادية وغير مادية) وبالشكل الملائم، لتمكين وخلق مجتمع مدني مستقل مسؤول تسود فيه الشفافية والمحاسبة، ويأتي ذلك من الإيمان بحق الشعب الفلسطيني في التحكم بمصادره من أجل تحقيق تنمية مجتمعية. ويتم تحقيق ذلك من خلال تقديم منحا لدعم مبادرات المجتمع المدني المبدعة والملائمة، خاصة تلك الجهود التي تبذلها المجتمعات المحلية لاستخدام مواردها المتوافرة والاستفادة منها.

للتسجيل للورشة تدريب القش من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/2Gkd6XA