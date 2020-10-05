الداخلية بغزة: مستمرون في تخفيف اجراءات الاغلاق تدريجيًا

وطن: قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، اليوم الإثنين، إنّ الجهات الحكومية مستمرة في سياسة التخفيف التدريجي للإجراءات المفروضة عن القطاعات والمنشآت، في قطاع غزة، وكل ذلك مرتبط بمدى التزام المواطنين وأصحاب المنشآت باحتياطات السلامة.

وأكد أبو نعيم، خلال لقاء مع عدد من قادة القوى والفصائل الوطنية، أنّ الأجهزة الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في إجراءات مواجهة فيروس كورونا (منذ انتشاره في المجتمع في 24 أغسطس الماضي)، عن طريق "خطوات متوازنة وفق التقييم اليومي لمدى انتشار الفيروس".

وأضاف أن الإجراءات التي يتم اتخاذها على الأرض مرتبطة بمعدلات انتشار الفيروس في جميع المناطق، وبمدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.

وكشف أبو نعيم عن تخفيف بعض الإجراءات والقيود على حركة المواطنين في المحافظات والمناطق، منذ صبيحة اليوم الإثنين، مضيفاً أنه تم تخفيف أعداد الحواجز الشرطية والأمنية.

ولفت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في سياق "تقدير ظروف المواطنين ومراعاة أوضاعهم واحتياجاتهم"، مستدركاً أن ذلك يتم وفق تقييم مستمر لمدى التزام المواطنين باحتياطات السلامة والوقاية.

وأشار إلى أنّ الجهات المختصة أقرّت آلية لجدولة فتح الأسواق جزئياً في المحافظات وفق إجراءات الوقاية والسلامة، لافتاً إلى أن تلك الآلية تخضع للتجربة والتقييم حالياً.

ونوه إلى إنه قد تتم العودة لإجراءات التشديد وتقييد الحركة في بعض المناطق في حال ارتفاع معدل الإصابات فيها.

وفي ختام كلامه، أكد على استمرار حظر التجوال في ساعات المساء خلال الفترة القادمة، داعيًا جميع المواطنين لاقتصار الحركة والتجوال على أضيق إطار، وفي حال الاضطرار.