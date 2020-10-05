حماس: ترتيب البيت الفلسطيني سيكون تحت مظلة منظمة التحرير

وطن: قال القيادي عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: إن هناك توافقاً بين حركتي فتح وحماس، وكافة الفصائل، حول ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، في كافة المحافظات، خاصة في القدس، بهدف ترتيب البيت الفلسطيني، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأضاف بدران في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، صباح الاثنين، أن هناك استحقاقات لا بد من العمل عليها؛ لتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وإعطاء أمل حقيقي، مؤكداً أن شعبنا وحده من يختار قيادته وبرنامجه السياسي.

وأوضح، أن اللقاءات والحوارات الثنائية بين الحركتين، ليست بديلة عن لقاءات كافة الفصائل، مشيراً إلى أن حماس، تواصلت مع الفصائل في الوطن والخارج، بهدف الاتفاق على إنهاء الانقسام، وبحث سبل مواجهة "صفقة القرن" وانتهاكات الاحتلال والضم والتطبيع، وكافة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.

وعن التحديات التي قد تهدد إجراء الانتخابات، قال بدران: "نحن موحدون في مواجهة الاحتلال، الذي يهدد إتمام العملية الانتخابية خاصة في القدس، من خلال التدخل أو الاعتقال أو حتى الحواجز، وإن وحدتنا هي الصخرة الوحيدة، التي ستتكسر عليها كل المؤامرات وإجراءات الاحتلال".

ويعقد في العاصمة السورية دمشق، اليوم، لقاء بين الأمناء العامين للفصائل في سوريا، ووفد اللجنة المركزية لحركة فتح، بهدف الوصول إلى الاتفاق على موعد لاجتماع الأمناء العامين للفصائل، والذي سيعلن فيه الرئيس محمود عباس، التوصل لاتفاق وإعلان مواعيد الانتخابات الشاملة، وإنهاء الانقسام.