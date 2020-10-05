هيئة الأسرى لـوطن: مصلحة سجون الاحتلال تقوم بإرجاع أموال "الكانتينا" والأسرى يعدون لخطوات نضالية

رام الله-وطن: أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن مصلحة سجون الاحتلال قامت بإرجاع أموال "الكانتينا" صباح الإثنين، للمرة الثانية، ورفضوا إدخالها للأسرى.

وقال أبو بكر لـوطن، أن الأسرى يعدّون لخطوات نضالية لإجبار الاحتلال على إدخالها.

موضحاً أن المبلغ الذي أرجعه الاحتلال يقدر بمليونين شيكل شهرياً، 400 شيكل لكل أسير، يصرفن على شراء الأساسيات للأسرى، مثل الزيت والطعام ومواد التنظيف.

وقال أبو بكر إنه سيتم إعادة تحويل الأموال المرجعة مرة أخرى إلى بنك "هبوعليم" الإسرائيلي، والضغط على الاحتلال من أجل إدخالها لحسابات الأسرى.

مؤكداً أن سبب إرجاع الأموال يتم في إطار الضغوط السياسية التي يمارسها الاحتلال على الأسرى والقرار الفلسطيني.

يُشار إلى أنها المرّة الثانية التي يتم فيها إرجاع أموال الكانتينا، حيث أرجعها الاحتلال الشهر الماضي.