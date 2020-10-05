وفاة جديدة بكورونا في محافظة جنين

وطن: أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب وفاة المواطن محمد محمود دهيدي من بلدة عرابة (57 عاما) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال الرجوب، إن المتوفى كان موصولا على جهاز التنفس الصناعي في قسم العزل بمستشفى الشهيد خليل سليمان، ويعاني من أمراض السكري والضغط وتصلب الشرايينه، ليرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في المحافظة إلى 9 منذ بدء الجائحة.

وفي تحديث الحالة الوبائية في المحافظة حتى صباح الإثنين، فقد سجلت 24 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجلت 19 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إلى 323 عدد الحالات النشطة في المحافظة، جميعها في الحجر المنزلي باستثناء 12 حالة تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.