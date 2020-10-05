خالد بطراوي يكتب لوطن .. ولو بشق تمرة

في حديث لصلوات الله عليه وسلم ورد أنه قال " إتقوا النار ولو بشق تمرة". ولعلّ المتأمل لهذه العبارة المكثفة الصادرة عن رسول الله يجد في طياتها العديد من المعاني والدلالات، أما الساذج منا، فيقصر المعنى على نصف التمرة فقط وهو يظن أنه بذلك يتقيد حرفيا بالحديث النبوي الشريف، فيسارع الى التبرع " بنصف حبة تمر" ويعتبر نفسه متمما لواجباته الدينية لو تبرع بحبة تمر كاملة.

ويا ريتنا في عالمنا نتقيد بحرفية التعاليم السماوية كما وردت في الكتب السماوية، لكان وضعنا أفضل في كثير من مناحي الحياة، لكننا – ولشديد الأساف - نختار تلك التوجيهات الدينية التي تخدم مصالحنا فقط والتي لا تخرج فلسا واحدا من " جيوبنا" والتي تزيد من "كروشنا وقروشنا".

يحضرني هنا مقولة للإمام علي كرم الله وجهه يقول فيها " حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق".

عنوانان يشكلا زبدة هلوستي هذا اليوم، إن حالة التراجع التي نشهدها في عالمنا العربي والإسلامي على إمتداد السنوات الماضية، وإنحسار قوى النور وإستشراس قوى الظلام، مردها عزوفنا، نحن، عن شق التمرة ( كحد أدنى) وعن قول الحق.

في كافة مناحي الحياة، نحن بحاجة الى أن يتحرك أهل الحق ويقفوا في وجه أهل الباطل. وأهل الباطل ليس بالضرورة هم فقط أرباب السياسة والمال كما قد يحصر تفكيره البعض، وإنما كل إنسان، ذكرا أم أنثى كان، يعزز مفاهيم في المجتمع مدركا تمام الإدراك أنها تهدف الى تقويض المجتمع والعلم والمعرفة، فيكتب أو يرسم فنا تشكيليا هابطا أو يغني أو يمارس طقوسا إجتماعية تخدم فكر التبعية والولاء للسلطان والباب العالي وتكرس الفوضى وعدم الإحتكام للقانون بالاضافة الى هذا الكم الهائل من مدعيّ الدين الأبعد إليه من غيرهم والقائمة هنا تطول.



لقد تجرأ أيها ألأحبة شيخ مزيف أن يعتلي المنبر ملقية خطبة الجمعة، ليس فقط لأن الأنظمة الحاكمة تريد هكذا أشخاص، بل أيضا لأن خطيبا تنويرا إنكفأ على نفسه. لقد تجرأ أكاديمي على أن يصول ويجول بهذا الكم الهائل من مقالات وأبحاث الخرافة لأن عالما متنورا أيضا إنكفأ على نفسه. لقد تجرأ مطرب ووظّف الموسيقى الشعبية لصالح أغانيه الهابطة لأن الفضائيات صفقت له ولأن النقاد صمتوا. وكما يقول المثل " قالوا لفرعون ... مين فرعنك ... قللهم ما لقيت حدا يردني".

ما الحل إذا؟ ما العمل إذا؟

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنهض الأمة طالما إستمر هذا النهج الظلامي غير العلمي المستند الى " الخراريف" و " الخزعبلات".

نحن بحاجة إلى حالة إستنهاض في شتى المجالات، في السياسة نحن بحاجة إلى أن يعود للظهور المحلل السياسي ( اليميني أو اليساري ) غير الماجور والمتمكن معرفيا ومعلوماتيا وصاحب النظرة الشمولية كي يتمكن من القيام بتحليله السياسي، لا أن يجري التعريف في الإعلام على شخص مزيف بوصفه خبيرا سياسيا في الشؤون الأمريكية مثلا، وهو يظن أن سيريلانكا إحدى ولاياتها. وينطبق ذات الشىء على المحلل الإقتصادي والإجتماعي والفني والتشكيلي والعسكري وغيرهم جميعا.

نحن بحاجة، في عالمنا العربي، أن يعتلي منبر المسجد أو الكنيسة إنسان يعرف تمام المعرفة أن .... الله .... محبة .... وأكرر القول " الله .. محبة" ولا يطبق أحكام الدين بالتخويف والترهيب ولا بالقتل والتدمير ولا بحظر التعليم ولا بتحطيم الآثار أو محو التاريخ.

كل من يستطيع أن يسهم في أي منحى تنويري وفكر ثوري لصالح الشعوب ويتقاعس .... فهو لا يطبق الإتقاء الذي دعا إليه رسول الله " ولو بشق تمرة" وهو – بتحييده لنفسه وفكره – يساهم في أن يخرج أصحاب الباطل من جحورهم ليعيثوا خرابا ودمارا ويعملوا ضد الشعوب، وهو بذلك يخدم أعداء الشعوب.

إستنهاض كل شىء يعيد الوعي المفقود ويشكل بديلا عن سعي أباطرة العالم لتكريس ثقافة الإنهزام والإستسلام والتبعية.

ولد الشاعر المصري سمير عبد الباقي عام 1939 وفي العشرينات من عمره إنحاز لأبناء قريته من الفلاحين وبدأ بكتابة قصائده (القصائد تدخل ضمن تصنيف ... ولو بشق تمرة). إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 تطوع مع أبناء قريته الذين قاموا بإستقبال المهاجرين من بوسعيد ( ذلك أيضا ... ولو بشق تمرة) وإنخرط في المقاومة الشعبية (ذلك أيضا ... ولو بشق تمرة إن لم يكن كل التمرة) وإصدر مجلة حائط في قريته ( ولو بشق تمرة) وقدّم العديد من المسرحيات واللقاءات الأدبية بما أتيح له ومن معه من إمكانيات ( ولو بشق تمرة)، وقاد من زملاء له حملة للسيطرة على الجمعية الزراعية في القرية ( عدم سكوت أهل الحق عن أهل الباطل) وتوجت الجهود بإنتخاب أول مجلس إدارة ( ظهور أهل الحق) ما شكلّ رافدا لنشأة الإتحاد التعاوني العام في مصر. وفي أيلول عام 1959 تم إعتقاله لإصداره صحيفة تعنى بالفلاحين وتحمل شعار الأرض والديمقراطية ومكث في السجن زهاء خمس سنوات ( إسهام أهل الحق). ومن أجمل وأعمق قصائده باللغة العامية التي يقول فيها

الكلمة اللي ما تبقى رصاصة ملعونة وخاينة

والقلم الكداب شوكة في طريق الحق

إخرس لو كان اللي حتقوله عوالة

واكسر قلمك لو مقدرش يقول للغاصب لأ

وإلا فاسقط قتيل

ودقة فوق الوتد والتانية ع السندان

والتالتة مع بعض يبقى المستحيل ممكن

القوة نار وحديد.. والسر في العمال

يا مصر.. يا مصر

مصر غيطان الرياح

مصر أصوات التلامذة في الصباح

مصر عابدين في المظاهرات القديمة

مصر ملاوي، زفتى، برديس، جهينة

مصر ميت سلسيل وشبرا

مصر شهدا الجامعة والأزهر

مصر حلوان، دنشواي، كمشيش، وسينا

مصر غنيوة الألم لحن الجراح

اللي عايشة العمر تتحدى الزمن

والأسى وسود الليالي والقدر

عمرها تزققني ألحان الحماسة

أعشق الأحلام ولا أخشى الخطر

مصر تعرف في السياسة

عارفة إن الشمس فوق سينا يطلعها البشر

تلكم هي "شق تمرة" صلوات الله عليه وسلم، ذلك هو حراك أهل الحق.