مداهمات واعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين والليلة الماضية عدة شبان من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

واقتحمت دوريات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس وتمركزت في طلعة الماتورات. كما انتشر جنود مشاة في منطقة الحفريات في قرية بلاطة البلد حيث تم اعتقال عز الدين جمال دويكات.

وافادت مصادر محلية بأن قوة للاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل بعدد من الآليات العسكرية. فيما تمكن شبان من إلقاء زجاجة حارقة على نقطة مراقبة عسكرية بالخليل.

وأصيب الليلة الماضية شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة في أعقاب اقتحام آليات الاحتلال للبلدة.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب علي سفيان عبيد قرب المدخل الغربي لقرية العيساوية في القدس المحتلة. إضافة إلى اعتقال شابين من مخيم شعفاط.

وفي جنين اعتقل الشاب احمد خيري من جبل ابو ظهير في المدينة.

وهاجم شبان حافلة إسرائيلية بالحجارة قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله. فيما اقتحمت دوريات الاحتلال بلدة بيتونيا وسط انتشار لجنود المشاة فيها.

يتبع..