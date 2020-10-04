الوعي المظلم

كتب: نبيل المصري (أبو مدحت)

سألني صديق بشكل مفاجئ وعلى حين غرة عن السبب المباشر والحقيقي وراء الانتقال والتغير في القيم والمفاهيم والعادات والتقاليد الايجابية والجميلة في مجتمعاتنا العربية عموما ومجتمعنا الفلسطيني على وجه الخصوص. وبالمناسبة صديقي الأصغر سنا من ولدي دائم السؤال والإستفسار ويبني ويحلل ويصل الى نتائج خاصة به.

ركز في سؤاله حول الأيام الجميلة في العلاقات الاجتماعية والإنسانية التي وصفها بـ (الزمن الجميل) وتمحور حول جدلية من هو الأقوى في التأثير على المجتمع، هل هي جانحة الطبيعة ووباءها أم جانحة العلاقات الاجتماعية والإنسانية والقيم والأخلاق.

أجبت عليه بإقتضاب وإختزال إلى ابعد الحدود وعندها صارحني قائلا إما أن ذلك يشكل هروبا من السؤال أم أنه ملل مني لكثرة أسئلته، وقد تذرعت بصداع يدك راسي.

وعندما عدت الى المنزا، جلست مع نفسي أضع مقدمات وانفيها واطرح الأسئلة دون إجابة وأول ما قفز أمامي هل حركة التاريخ في تطور أم أنها تتراجع؟ فالنظرية العلمية تقول أن عجلة التاريخ تدور بتطور لولبي صاعد ولا تخلو من حدوث إنتكاسات تعيق تطورها ولا تنفيه؟

لكن أنانيتنا وذاتيتنا المفرطة تقلل من ايجابيات ما هو جديد وتقدمي وتتغزل متغنية بالتاريخ والتراث والتحسر على أمجاد الماضي وبشكل مفرط لدرجة الإلغاء والنفي لوجود الحداثة والتحديث والتطور وذلك من خلال التركيز على سلبيات المرحلة وننسى أو نتناسى العامل الذاتي والعامل الموضوعي وعملية الصراع ألتناحري بين النظرية العلمية القابلة للتطبيق ( وليس الفنتازيا) والنظرية المثالية.

إن هزيمة المنظومة الاشتراكية امام المعسكر الامبريالي وتفسخ الاتحاد السوفيتي وإنهياره الدراماتيكي السريع أدى الى تربع الوحش الكاسر على رأس الهرم الدولي وتحكمه بالعالم ما نجم عنه تراجعا لدى العديد من الدول والتنظيمات والأحزاب والأفراد عن الفكر العلمي والركون نحو المثالية والغيبية ( إنها مرحلة الجزر الثوري) وعلى وجه الخصوص المنطقة العربية ودول العالم الثالث حيث المناخ الخصب والبيئة للتراث الغيبي والديني.

وأول ما قفز إلى ذهني محاضرة اطلعت عليها ومررت مرور الكرام رغم أهميتها لأسباب عدة أهمها اللامبالاة والحياد وسوف أقوم باستعراض نقاطها دون التعليق أو إبداء الرأي لكونها أكثر عمقا وأهمية حسب اعتقادي.

المحاضر:- (ماكس مانوارينج) خبير الإستراتيجية العسكرية في معهد الدراسات التابع لكلية الحرب الأمريكية وضابط مخابرات سابق مكان

المحاضرة ( "إسرائيل")

المدعوون/ كبار الضباط من حلف الناتو وضباط الكيان الصهيوني

استهل البروفسور محاضرته بالقول بان أسلوب الحروب التقليدية صار قديما والجديد هو ( الجيل الرابع) من الحرب حيث لا يكون الهدف الأستراتيجي في أي حرب هو تحطيم المؤسسة العسكرية لإحدى الأمم أو تدمير قدرتها العسكرية بل الهدف هو (الإنهاك - التآكل البطيء) لكن بثبات فهدفنا هو إرغام العدو على الرضوخ لإرادتنا.

( الهدف زعزعة الاستقرار) وهذه الزعزعة ينفذها مواطنون من دولة العدو لخلق (الدولة الفاشلة) وهنا نستطيع التحكم وهذه العملية تنفذ بخطوات ببطء وهدوء وباستخدام مواطني دولة العدو فسوف ( يستيقظ العدو ميتا).

لكننا نسأل لماذا لا يتم الانهيار السريع بدل التآكل الهادئ والبطيء؟ مكمن الخطورة ومعنى التآكل البطيء يعني خراب متدرج للمدن وتحويل الناس إلى قطعان هائمة وشل قدرة بلد العدو وعدم القدرة على تلبية الحاجيات الأساسية بل تحويل بعض هذه الحاجيات إلى وجوه أخرى من وجوه الحرب وهو عمل مدروس ، وهنا لا مجال للعواطف التي تحول دون تحقيق الهدف والقاسم المشترك في كل هذا هو ما نطلق عليه (زعزعة الاستقرار) وعلينا استخدام القدرات العقلية فهي "السلاح الرئيسي" لتحقيق هدف زعزعة الاستقرار.

زعزعة الاستقرار من الممكن أن تكون "حميدة" أي ينفذها مواطنون من دولة العدو نحو خلق " الدولة الفاشلة" خاصة انه في بعض الدول هناك جزء لا يستهان به لا يخضع لسلطتها ما يهدد فكرة السيادة ومعنى السيادة "التحكم في الإقليم والناس في كيان معترف به".

وإذا لم تتحكم الدولة في كامل إقليمها فنحن نطلق على الجزء الذي لا تتحكم فيه الدولة مصطلح "إقليم غير محكوم" وفي الجزء الذي لا تتحكم فيه الدولة هناك مجموعات غير خاضعة محاربة عنيفة بل وشريرة. ومن ذلك الجزء الذي لا تتحكم فيه الدولة تخلق "الدولة الفاشلة وهنا نستطيع أن نتدخل ونتحكم في هذه الدولة، لاحظوا أن الدولة لم تتلاشى فهي موجودة ولكن يرعاها طرف ما "قبل أن يتدخل من يخطفها ويتحكم فيها" كلمتان جديدتان في قاموسنا خلال الفترة القادمة هما "الحرب هي الإكراه" و " الدولة الفاشلة" ولا تشكل الكلمتان حدثا مؤقتا عابرا، بل عملية تنفيذ ببطء وهدوء كاف. وبالنتيجة إذا فعلت ذلك بطريقة جيدة ولفترة زمنية كافية وباستخدام طرف "حميد" أي من مواطني دولة العدو فسوف يستيقظ ميتا. ويستطرد " في هذا النوع من الحروب قد تشاهدون أطفالا قتلى أو كبار السن فلا تنزعجوا" علينا المضي مباشرة نحو الهدف وذلك ضمن:

أولا: إستحداث جبهات متعددة ونقل الحرب من جبهة إلى أخرى.

ثانيا: استنزاف كافة القدرات والإمكانيات لدى الخصم.

ثالثا: المحاصرة من بعض المحلين "ضباع محليين" ومن كافة الإتجاهات.

رابعا: تسخين جبهة تارة وتهدئة أخرى تارة أخرى مع استمرار إدارة الأزمة وليس حلها.

خامسا: إنتهاج أفضل الطرق التآكل البطيء طويل النفس وبهدوء وثبات عبر سنوات من خلال محاربين شرسين وشريرين مع توقع وقوع ضحايا أبرياء ... والهدف هو السيطرة المطلقة المتدرجة وتقويض الدولة والمجتمع وذلك .... أهم من كل شيء نحو تحقيق أستراتيجية "محو الدولة والمجتمع عبر عملية طويلة زمنيا".

سادسا:- تغذية عملية "الاقتتال " بغية القضاء على مقدرات الشعوب" "التبعية المطلقة".

وفي الختام ... لا بد لنا من الإشارة الى الحرب "الخامسة" وهي ... حرب العقول. فلكل زمان مقوماته، وكم هي خاطئة مقولة " ساق الله على الزمن الجميل ... زمانكم" أو "ساق الله على أيام زمان" .... حيث أن كل زمان يقاس بإنتاجه الفكري والعلمي والمعرفي والحضاري وكل حقبة تاريخية له ميزاتها وآثارها على الواقع الاجتماعي. إن حضارة الشعوب هي عملية تراكمية وفي تطور دائم والعلاقات الإنسانية والاجتماعية مرهونة بدرجة الوعي والتقدم. ولا يخفى عليكم دور الطبقة الحاكمة السلبي تجاه المجتمع المنسجم والملبي فقط لمصالحها، فالفكر السائد ... هو فكر الطبقة الحاكمة التي تحاكيه وتنتجه وتجيره حسب مصالحها فكيف لا ومفهوم "اللي يتزوج أمي هو عمي" يسود في ذهنية بعض الأفراد في المجتمع، والإتماهي مع مقولة "وإذا مت ظمآن فلا نزل القطر"... أليس القاعدة القانونية التي تقول "القانون لا يحمي المغفلين" تحاكي طبقة بعينها وتهضم حق البسطاء والمساكين؟ ماذا نقول عن مقولة "مليون عين تبكي ولا عين أمي تبكي"؟ تلك المفاهيم والأمثال التي غرسوها في نفوس الآباء إضافة إلى الجهل والتخلف والغيبيات .... سنقول إنها مجافاة للحقيقة ... نعم هناك ما هو مفيد وصالح وهناك ما هو مضر وفاسد.

اسمح لي أن أقول لك يا ولدي لكل مرحلة وزمان سلبياتها وايجابياتها ... لكن المهم في الموضوع عنوانان رئيسيان ينبغي التنبه لهما، الأول يتعلق بالذاتية المفرطة والأنانية " اللهم إلا نفسي" والثاني يتعلق بالخوف الذي بالضرورة يؤدي إلى الكذب والتملق والرياء والأخطر من ذلك الازدواجية ... ولكن اعلم يا ولدي بان البساطة وشح الموارد تقودان بالضرورة إلى التكافل والتعاضد والقناعة القسرية لا إلى الجشع والطمع فالمال مفسدة للفرد والمجتمع وكما قالوا "الفلوس بتغير النفوس" وان الحروب والمعارك والقتال والاقتتال الداخلي تحقق أهدافا فردية ذاتية لتحقيق مكتسبات فردية وبفية التملك وجني المال.