شروط نجاح الانتخابات في فلسطين

بقلم د. مصطفى البرغوثـي

الانتخابات في فلسطين حق للشعب استحق منذ أكثر من عشر سنوات، وتأخيرها أضعف النظام السياسي الفلسطيني، وخلق هوة ثقة بين القوى الفلسطينية والجمهور الفلسطيني في الداخل والخارج.

ولو تم استغلال فرصة إجرائها التي أتيحت في نهاية العام الماضي لكان الوضع الفلسطيني اليوم أكثر متانة وقوة، وأكثر صلابة في مواجهة التدخلات الخارجية.

اليوم تطرح الإنتخابات في إطار حزمة التوافق الوطني، الذي نشأ بعد اجتماع الأمناء العامين للقوى الفلسطينية والذي عقد في 3/9/2020، وتم الاتفاق فيه على رفض صفقة القرن ومشاريع التطبيع، والبدء بحوار وطني لإنهاء الإنقسام بكل أشكاله، وإنجاز المصالحة وتجسيد الشراكة الوطنية الفلسطينية.

كما اتفق على بلورة رؤية إستراتيجية لتحقيق إنهاء الإنقسام والمصالحة والشراكة في إطار م ت ف، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية الشاملة.

وهكذا فإن الانتخابات ليست معزولة عن تصعيد المقاومة الشعبية، ولا عن إنهاء الإنقسام، بل تمثل وسيلة لإنهائه وإستعادة الديمقراطية كحق للشعب، ولهذا كان هناك توافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، وعلى أساس نتائجها.

تشكل الانتخابات الديمقراطية التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني فرصة لتأكيد وحدة الموقف الوطني الفلسطيني المشترك في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية بما فيها "صفقة القرن"، وتكريس الديمقراطية كأساس للشراكة وللعلاقات الوطنية والاجتماعية، ولتحقيق فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وترسيخ التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير.

ولكن الانتخابات تأتي اليوم في إطار الصراع الدائر مع الاحتلال ونظامه العنصري، وبالتالي فمن المؤكد أن الاحتلال سيضع عقبات عديدة لتعطيلها، في القدس وفي مناطق عديدة أخرى.

ولهذا فإن نجاح الانتخابات، يقتضي توفر ثلاثة شروط رئيسيـة :-

أولاً - أن يتم التحضير لإجرائها بالتوازي مع إجراءات تطوير وتصعيد المقاومة الشعبية، وإنهاء الإنقسام، المتفق عليها في اجتماع الأمناء العامين، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضمن توفير الأجواء السليمة لإجراء الإنتخابات، وتضمن التصدي الموحد لأي عمليات تعطيل أو تخريب خارجية أو داخلية، وخاصة من الجانب الإسرائيلي.

ثانياً - أن يتم التوافق على إجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة وفي مقدمتها القدس، حتى لو حاولت إسرائيل منع إجرائها في القدس، وتحويل الإنتخابات إلى معركة مقاومة شعبية، تتحدى الإجراءات الإسرائيلية وتجري الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال.

ثالثاً - تنفيذ التفاهمات الإحدى عشر التي تم التوافق عليها بين القوى الفلسطينية، بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، والتي تشكل ضمانة لنزاهة وسلامة الانتخابات على قاعدة الإجماع الذي تحقق على إجرائها بنظام التمثيل النسبي الكامل. ومنها أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية على التوالي في مواعيد محددة يحددها نفس المرسوم الرئاسي ولا تزيد الفترةبينهما عن ثلاثة شهور.

وأن الأعضاء المنتخبين في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة سيكونون ممثلين لهذه المناطق في المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن يتم استكمال انتخابات أعضاء المجلس الوطني في الخارج فور انتهاء انتخابات المجلس التشريعي.

وكذلك التوافق على تشكيل محكمة الإنتخاباتمن قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية السياسية، وتحييد أي محكمة أخرى عن التدخل في الإنتخابات ونتائجها.

بالإضافة الى التطبيق التدقيق للقانون الأساسي دون تمييز بما في ذلك الإلغاء الفوري للتمييز القائم حالياً في معاملة أعضاء المجلس التشريعي السابق.

وتنفيذ الأسس التي تم التوافق عليها لضمان حرية ونزاهة الانتخابات بما يشمل :

- الإفراج عن كافة المعتقلين والمحتجزين لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي ووقف أي شكل من الإستدعاءات لأسباب سياسية أو لأمور تتعلق بالانتماء أو النشاط الحزبي و السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

- ضمان توفر الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية دون مضايقة ودون الحاجة إلى إذن مسبق.

- ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع وعدم تدخلها في الإنتخابات أو الدعاية لأي طرف سياسي.

- تحريم إستخدام الوزارات والأجهزة الرسمية لمصلحة أي حزب أو قائمة مشاركة في الإنتخابات.

- توفير فرص متكافئة لكل القوى والقوائم المشاركة في أجهزة الإعلام الرسمي دون تمييز.

- إصدار مرسوم بتنظيم التمويل المالي الحكومي للحملات الإنتخابية بما يضمن العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص لجميع القوائم والقوى المشاركة وتوفير دعم متساو لها.

- توقيع وثيقة تتعهد فيها كافة القوى باحترام نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية.

- توقيع وثيقة يتعهد فيها الجميع بعد الانتخابات على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون على أساس نتائج الانتخابات التشريعية.

إنتظر الشعب الفلسطيني طويلاً، إنهاء الإنقسام، وانتظر طويلاً تلبية حقه في الإنتخابات الديمقراطية، ونصف الناخبين في فلسطين اليوم، من الشباب الذين لم تتح لهم أبداً فرصة التصويت حتى الآن.

ولا يملك أحد بعد اليوم رفاهية الانتظار والتأجيل، خاصة في ظل حاجتنا الملحة لتوحيد قوانا وإنهاء الإنقسام بكل أشكاله في مواجهة أخطر مؤامرة تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948.