بايدن يتقدم على ترامب في استطلاع رأي جديد

وطن: كشف استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" ونشرته اليوم الأحد، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم بنسبة 10% على الرئيس الحالي دونالد ترامب، مشيرًا أن حوالي 51% من المستطلعة آراؤهم سيدعمون بايدن وسيصوتون له، مقارنة بنحو 41% فقط قالوا إنهم سيصوتون لصالح ترامب، بينما اختار 4% من المستطلعين مرشح حزب ثالث، و4% لم يقرروا بعد لمن سيصوتون.

وأظهر الاستطلاع أنه على الرغم من أن بايدن كان يتصدر استطلاعات الرأي لبعض الوقت، إلا أن هذا هو أكبر فارق بين المرشحين في جميع الاستطلاعات التي أجريت الشهر الماضي.

بين الاستطلاع أن 65%، منهم 9 من كل 10 ديمقراطيين، و5 من كل 10 جمهوريين، أكدوا أنه "لو أخذ الرئيس ترامب فيروس كورونا على محمل الجد، فمن المحتمل أنه لم يكن مصابًا"، مضيفًا الاستطلاع أن 34% فقط من المستطلعين يعتقدون أن ترامب كان يقول الحقيقة بشأن فيروس كورونا، بينما قال 55% إنه لم يكن كذلك و 11% غير متأكدين.

وأجرت وكالة "رويترز" الاستطلاع عبر الإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على 1005 شخصًا بالغًا.