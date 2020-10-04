ضبط مواد تموينية ممنوعة ومياه معدنية غير صالحة للاستهلاك في نابلس

وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة نابلس، اليوم الأحد، بالتعاون مع جهة الاختصاص في مديريتي "الاقتصاد الوطني" و"الصحة" نحو(380 كلغم) طحين و(88 كلغم) مكسرات و2370 لتر مياه معدنية و16 لتر حليب، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار الجهاز الى أن جهات الاختصاص قررت إتلاف الكميات المذكورة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأضاف ان ضبط هذه الكميات تم خلال القيام بالجولات التفقدية والرقابية اليومية المشتركة مع جهة الاختصاص على المحال والأسواق التجارية في المحافظة للتأكد من سلامة البضائع والسلع وتطبيق البروتوكولات الصحية المطلوبة للحد من انتشار فايروس كورونا.