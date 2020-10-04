دولة الاحتلال: تسجيل 21 وفاة و1127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت وزارة صحة الاحتلال، مساء يوم، الأحد، وفاة 21 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، فيما شُخصت 1,127 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف ليلة السبت.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 69,248، بعد تعافي 194,976 (2,608 منذ منتصف ليلة السبت)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 265,932.

وأوضحت المعطيات، أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف ليلة السبت حتى الساعة 18:45 من مساء اليوم، بلغ 12,149 فحصا؛ علما بأنه، شهد تشخيص 2,576 إصابة، بعد إجراء 25,144 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,707 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في إسرائيل، في مارس الماضي. وأظهرت المعطيات أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تسجيل أكثر من 28 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات، أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 890، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت قد حدد 800 حالة خطرة على أنها "سقف عدم قدرة استيعاب الجهاز".

فيما انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 6 حالات منذ منتصف الليلة الماضية، وبلغ 215 حالة.

ويرقد في المستشفيات 1,668 مريضا، بينهم 330 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 62,901 مصابا العلاج المنزلي، و4,679 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.