التربية والتعليم تقرر إغلاق مدرستين لظهور اصابات بفيروس كورونا في بيت لحم

وطن: قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأحد، إغلاق مدرستين ثانويتين، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأفاد شهود عيان، بأن مديرية التربية والتعليم قررات إغلاق مدرستي بنات بيت ساحور الثانوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، بعد اصابة مديرة المدرسة وعدد من المعلمات، وأم سلمونه المختلطة جنوب بيت لحم لمدة 48 ساعة، لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.