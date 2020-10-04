وزير جيش الاحتلال يشيد بجهود بن زايد وبن سلمان في أول لقاء مع صحفيين خليجيين

وطن: عقد وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، الأحد، أول لقاء مع صحفيين وممثلين للمجتمع المدني من السعودية والإمارات والبحرين، حسبما قال حساب "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأشاد غانتس، خلال لقاء عبر تقنية الفيديوكونفرانس نظمه ما يسمى "المجلس العربي للتكامل الإقليمي"، بجهود ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا إن لهما مسيرة في مكافحة "الإرهاب" ودعم السلام في المنطقة، وفق زعمه.

ووفقا لما أورده حساب المجلس العربي للتكامل الإقليمي، قال غانتس إنه "علينا أن نفكر ونبحث ونقترح ما يمكن أن نواجه به القوى الراديكالية في المنطقة من خلال الوصول إلى السلام والاستقرار ونحن معًا، وما دام هناك رؤية وحوار ومقترحات سنكون معًا أقوى في المواجهة".

وأضاف وزير جيش الاحتلال: "لدي اعتقاد أن هذا السلام الراهن مع الإمارات والبحرين سيؤدي مع مضي الدول في التعاون المشترك إلى تطورات استراتيجية ايجابية للمنطقة ككل".

وعن سؤال حول التعاون الأمني مع البحرين ضد إيران، قال غانتس "لا يسعني إلا أن أقول إن لدى إسرائيل القدرة على التعامل مع إيران، والتطبيع مع البحرين والإمارات يقوينا جميعًا في مواجهة العدوان الإيراني، ولا شك أن التطبيع بيننا يفتح أمام خيارات لمحاربة إيران، وأنا متأكد من أن الإيرانيين يدركون ذلك أيضًا".