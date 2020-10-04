إصابة فتى بالرصاص الحي إثر مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

وطن: أصيب فتى بالرصاص الحي، مساء اليوم الأحد، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط محمد عوض إن مواجهات اندلعت في منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على الشبان، ما أدى لإصابة فتى (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم، نقل إلى إحدى مستشفيات الخليل، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.