اشتية يقدم واجب العزاء بأمير الكويت: رحل المعلّم الصباح وستبقى المدرسة العروبية موجودة

وطن: قدم رئيس الوزراء، محمد اشتية، واجب العزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، برحيل الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، نيابة عن الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، في العاصمة الكويتية الكويت.

وقال اشيتة: "باسم سيادة الرئيس محمود عباس ونيابة عنه وعن الشعب الفلسطيني أقدم أحر التعازي لرحيل أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حكيم الامة العربية، فقيد الكويت وفقيد فلسطين".

وأضاف اشتية: "الشيخ الراحل ترك أثرا في كل بيت فلسطيني، لمواقفه الثابتة وموقف الكويت العروبي تجاه فلسطين وشعبها، نحن نعزيكم ونعزي أنفسنا، ففلسطين أعلن فيها الحداد ونكست الاعلام وأقيمت صلاة الغائب على روح الفقيد فمصابنا ومصابكم واحد".