الأوقاف تعلن فتح مراكز التحفيظ والتجويد واستئناف الدروس الوعظية

وطن: أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب اليوم الأحد، أنه سيتم فتح مراكز التحفيظ والتجويد واستئناف الدروس الوعظية في المساجد، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، بعد التأكد من أخذ الإجراءات الصحية الاحترازية وأسباب الوقاية، حرصاً على السلامة العامة.

وبخصوص مراكز التحفيظ والتجويد، أوضح أبو الرب في بيان صحافي، أنه تم التعميم على جميع المديريات بالمحافظات بفتح المراكز وتعقيمها وقبول 15 عشر طالباً فقط بكل دورة، مع ضرورة فحص الطلاب والالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة.

وفيما يتعلق باستئناف الدروس الوعظية بالمساجد، أكد أبو الرب أنه تم إبلاغ الأخوات الواعظات استئناف الدروس بجميع المحافظات غير المصابة، مع التزام الحاضرين بلبس الكمامة والتباعد مع التعقيم بشكل مستمر للمكان.

ودعا أبو الرب كافة العاملين بمراكز التحفيظ والتجويد والأئمة والمؤذنين إلى حث الحاضرين بشكل مستمر على ضرورة أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، واتباع التعليمات التي تصدر عن جهات الاختصاص.