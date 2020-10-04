الهيئة العامة لمركز إبداع المعلم تنتخب مجلس إدارة جديد

وطن: عقدت الهيئة العامة لمركز إبداع المعلم، الجمعة (2 أكتوبر)، اجتماعها السنوي في قاعة الهلال الأحمر، بحضور رئيسة مجلس ادارة المركز رائدة الشعيبي والوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم الاستاذ ثروت زيد.

وافتتحت الشعيبي الاجتماع بتوجيه الشكر الجزيل لموظفي مركز إبداع المعلم، مثمنة دورهم الريادي في تنفيذ رؤية ورسالة المركز كما ورحبت بأعضاء الهيئة العامة الزملاء في قطاع غزة متمنية اللحمة والوفاق لشطري الوطن.

وقد سلمت ادارة الاجتماع الى عمر عساف عضو الهيئة العامة بالتوافق مع الجميع والذي ثمن بدوره دور مركزز ابداع المعلم الذي استطاع بفضل جهود العاملين فيه من الانتقال من المحلية الى الاقليمية والدولية مضيفا ان ما حققه ابداع المعلم من تقدم يفرض عليه تحديات اضافية اذ غير مقبول النكوص والتراجع خصوصا في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجه ليس فقط المركز بل مؤسسات المجتمع المدني كافة من حيث تراجع التمويل والشروط الجائرة اللي توضع عليه وكذالك التحديات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي مقدمة في نهاية كلمتها وعرضها التقرير الاداري استقالة المجلس اما الوكيل المساعد للشؤون التعليمية ورئيس مركز المناهج، ثروت زيد، ممثلا عن وزارة التربية والتعليم الذي أكد في كلمته أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة لتعميق الشراكة مع المؤسسات التربوية كافة، على قاعدة تحمل المسؤولية المجتمعية في تحقيق الغايات التربوية والتعليمية، على اعتبار أن الطالب هو نتاج عملية التعلم والتعليم وغايتها، ويتضمن ذلك العمل سويا في جميع المراحل، بما يحقق التكاملية بالعمل، وتعدد الاراء، وتقبل الاختلاف، من أجل التحول والانتقال الى معاني التعلم العميق، في عصر ما وراء المعرفة والإسهام الكوني في اكتشاف المعرفة وانتاجها، مع الحفاظ على الخصوصية الفلسطينية، وأولويات المجتمع في التحرير والتنمية.

وأكد زيد أن مركز إبداع المعلم كمؤسسة تربوية وطنية يطلع بدور بارز وقيادي؛ في المساهمة بتحقيق الغايات والاسترتيجيات التربوية منذ عقود، بما يحقق الخطة الوطنية الإستراتيجية للتعليم في فلسطين، وخاصة في ظل الظروف الصعبة، التي فرضتها ظروف الاحتلال من جهة، ونازلة كورونا من جهة ثانية، مع التاكيد على ضرورة التنسيق بين المؤسسات المجتمعية ذات الاختصاص وفق مجالات محددة، مشيدا بالدور البارز لمركز إبداع المعلم في مجال التغير الاجتماعي.

مقدما الشكر والثناء لمركز إبداع المعلم والجمعية العامة، وادارة المركز، على هذا المناخ الديمقراطي في مناقشة التقرير الاداري والمالي، وإجراء انتخابات اللجنة الإدارية. وقد ناقشت الهيئة العامة التقرير الاداري والمالي لعام ٢٠١٩ واللذي تم اقرارهما بالاجماع وكما انتخبت تسعة اعضاء لمجلس الادارة الجديد وهم جميل سليمان رئيسا ورائدة الشعيبي نائبا للرئيس وهشام ابو اقطيش امينا للصندوق ولوسي حشمة امينا السر وعضوية كل من رياض صيدم واحسان الريماوي ووفاء عقل وخالد الخالدي ورولا الرفيدي وقد دعت الهيئة العامة المجلس الجديد للعمل على اعادة النظر في الخطة الاستراتيجية والبنية الهيكلية والرؤى الفكرية وكما دعت الى دراسة اثر المركز خلال السنوات الماضية لوضع خطة استشرافية للمرحلة القادمة وخاصة على اثر الحائحة التي القت بظلالها على مجمل العملية التعليمية وكما دعت الى تعزيز الشراكات المتينة مع الوزارة والمجتمع المدني.

وفي كلمته اكد جميل سليمان رئيس مجلس الادارة الجديد على التزامه برؤية المركز والنهج الديمقراطي الذي يسير عليه المركز شاكرا لكل اعضاء الهيئة العامة واعضاء مجلس الادارة الجديد على الثقة التي اولوها له.