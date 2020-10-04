إصابة الوزير الرابع في حكومة الاحتلال بفيروس "كورونا"

وطن: أصبحت ما تسمى بـ"وزيرة البيئة الإسرائيلية" غيلا غملئيل، رابع عضو في حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تصاب بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت غملئيل (46 عاما) المنتمية إلى حزب نتنياهو (الليكود)، على حسابها في "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، أن نتائج فحص "كورونا" الذي خضعت له جاءت إيجابية (أي مصابة)، مضيفة أنها في حالة طيبة وتأمل الشفاء سريعا.

وتتواصل حالة الإغلاق الشامل المفروضة في "إسرائيل" بهدف الحد من انتشار الفيروس الذي بلغت وتيرت تفشيه مستوى غير مسبوق في الأسابيع الماضية.