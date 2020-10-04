انتهاء القطع المنظم للكهرباء في نابلس بافتتاح محطة صرة

وطن: أعلنت شركة كهرباء الشمال، اليوم الأحد، انتهاء أزمة القدرة الكهربائية، وبالتالي انتهاء القطع المنظم للكهرباء في نابلس خلال الفترة المقبلة، بعد افتتاح محطة صرة غرب المدينة.

وكانت الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وشركة توزيع كهرباء الشمال، وقعتا قبل أيام اتفاقية تشغيل محطة تحويل صرة الكهربائية، التي تقضي بموجبها تشغيل محطة صرة، وبيع الطاقة الكهربائية من هذه المحطة لشركة توزيع كهرباء الشمال.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الشمال محمد شنار، خلال مؤتمر صحفي أقيم في مقر الشركة اليوم، إنه بدأ فعليا العمل في المحطة بعد حل الكثير من العوائق.

وأضاف ان مدينة نابلس كانت تعمل بقدرة كهربائية مقدارها 83 ميغا منذ عام 2010 حتى العام الحالي، رغم التطور الهائل وزيادة سحب الكهرباء، ما اضطر الشركة إلى القيام ببرنامج قطع منظم خاصة خلال فصلي الصيف والشتاء للحد من سحب القدرة الكهربائية.

وأضاف ان الطاقة المستخدمة في نابلس سترتفع خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى 150 ميغا، و"ها نحن بدأنا بأول الخطوات وهي تشغيل محطة صرة، وارتفاع التزويد حوالي 60 ميغا حاليا، وبذلك لن يكون هناك فصل للتيار الكهربائي من قبل شركة كهرباء الشمال".

وأشار شنار إلى أنه ما تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة كان تجاوزا لجميع الخطوط، والقطع للمستهلك كان هدفه هو أن تبقى الحياة الاقتصادية قائمة.

وأوضح أنه "مع افتتاح محطة صرة نكون قد تجاوزنا مرحلة الأزمة، وستوفر قدرة تتجاوز العجز القائم، وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك رفع للقدرة، بحيث تكون هناك قدرة متوفرة بحجم أكبر بكثير مما هي عليه الآن"، مشيرا إلى أن الشركة ستقدم على مشاريع قادمة منها مشروع إنارة ضخم، وبرنامج للطاقة البديلة.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال، خلال افتتاح محطة صرة، "إن تشغيل المحطة غرب نابلس، هو خطوة تجاه حل جذري وشامل لمشكلة الكهرباء في الشمال، وفي كل محافظات الوطن، والتأخير بتشغيل المحطة كان سببه الاحتلال".

يذكر أن هذه الاتفاقية هي جزء من سلسلة اتفاقيات سيجري توقيعها خلال الفترة المقبلة في منطقتي الخليل والقدس، من شأنها توفير كمية الطاقة اللازمة لخدمة شركات التوزيع.