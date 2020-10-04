الاحتلال يتجه لإقرار بناء 5400 وحدة استيطانية في الضفة

وطن: كشفت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال تتجه نحو إقرار 5400 وحدة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، من دون الاشارة إلى خارطة توزيعها.

وأوضحت "هآرتس"، أن هناك توجها إلى عقد جلسات رسمية في الثاني عشر من الشهر الجاري، بإيعاز من بنيامين نتنياهو، وذلك لإقرار سلسلة من مخططات البناء في المستوطنات ، ونقلها لمرحلة التنفيذ.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد أشارت قبل يومين إلى أن أكثر من ألفي وحدة سكنية ضمن المخطط ستكون في المستوطنة الحريدية "بيتار عيليت"، و629 وحدة سكنية في مستوطنة "عالي"، و560 في مستوطنة "غيلو" في القدس المحتلة، و286 وحدة سكنية في مستوطنة "هار برخا" و181 في مستوطنة "عيناف"، و120 في مستوطنة "كيدم".

وأعلن مصدر مقرب من نتنياهو مؤخرا أن "تأخير إعلان المصادقة على هذه المستوطنات كان مرتبطا بتطورات الاتصالات مع دول في الخليج، ولكن الآن لا يوجد سبب إضافي لتأخير المصادقة على هذه المخططات".

يذكر أنه تم المصادقة خلال اجتماع عقد قبل أسبوعين على مخططات لإنجاز تعديلات في محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل، لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من المستوطنين واليهود من الوصول إلى الحرم، وأداء صلوات فيه، بفعل التقسيم الزماني والمكاني الذي فرضه الاحتلال في الحرم الإبراهيمي منذ العام 1994 بعد مجزرة الحرم التي نفذها الإرهابي اليهودي باروخ غولديشتاين.