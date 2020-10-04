نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (13) مواطناً من الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، (13) مواطناً من الضفة.

وقال نادي الأسير إن ثمانية شبان جرى اعتقالهم من بلدة سلواد في رام الله والبيرة وهم: مهند سمير حماد، وحنظله سمير حماد، ومحمد منير حماد، وسرحان أكرم حماد، شافيز حسن حماد، ومؤمن هارون عياد، وعماد نعيم عياد، وعادل ماهر حماد وتتراوح أعمارهم ما بين (19 عاماً- 22عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من بلدة بيت فجار وهما: علي يوسف طقاطقة ( 20 عاماً)، وعادل أبو يعقوب ديرية (27 عاماً) وهو أسير سابق.

يُضاف إلى المعتقلين أحمد هيثم محمود، ولؤي محمود وهما من بلدة العيساوية، ومنتصر العجلوني (22 عاماً) من الخليل.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين على الأقل (15) مواطناً من الضفة بينهم الشيخ حسن يوسف.