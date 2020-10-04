الاتحاد العام للمرأة ينظم دورة تدريبية حول الآليات التعاقدية لحقوق الإنسان

رام الله - وطن: نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية دورة تدريبية حول الآليات التعاقدية لحقوق الإنسان ضمن تنفيذ مشروع تمكين المدافعات والمدافعين عن المساواة لدعم أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل من الممثلية النرويجية في فلسطين.

تأتي هذه الورشة بالذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 والمعني بتعزيز مشاركة المرأة في القرارات والمراكز السياسية، للتأكيد على أهمية القرار في الواقع الفلسطيني خاصة في ظل وجود الاحتلال والانتهاكات التي يتم ارتكابها ضد المواطنين الفلسطينيين بشكل عام والنساء بشكل خاص.

وافتتحت الورشة أمينة سر الاتحاد منى الخليلي متحدثة عن أهمية التدريب لتمكين عضوات الاتحاد ومؤسسات الائتلاف 1325 وعضوات من اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325، والتي تترأسها وزيرة المرأة من الآليات والأدوات الدولية لحقوق الإنسان بما يمكنهم من استخدامها ضد الانتهاكات الممارسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة التطبيق الفعلي للتدريب في الواقع العملي.

وقام بتسيير التدريب محمود الافرنجي منسق مجلس حقوق الإنسان الذي قام بالتركيز على أهمية دور الحضور في المشاركة في الآليات التعاقدية بمجلس حقوق الإنسان مستقبلاً، موضحاً البعد الزماني والتقني لكيفية المشاركة في توفير المعلومات حول الانتهاكات التي يتم ارتكابها من قبل أصحاب الواجب بشكل عام والاحتلال بشكل خاص، سبقه مقدمة مفصلة عن الشرعة الدولية لتمهيد الجلسة التدريبية.

واختتمت الورشة السيدة ريما نزال منسقة ائتلاف 1325 بالتأكيد على أهمية التدريب خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة الفلسطينية من تسليح نفسها بالأدوات المتاحة لها على الصعيد الدولي من أجل السعي وراء تحقيق احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص.