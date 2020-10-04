إنهاء الحجر الصحي لنحو 700 عائد لغزة عبر معبر رفح

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء امس السبت، عن إنهاء الحجر الصحي لنحو 700 عائد إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مؤخرًا.

وأفادت وزارة الصحة في تصريح مقتضب أنها "أنهت الحجر الصحي لـ697 مستضافًا من العائدين مؤخرًا عبر معبر رفح البري بعد إجراء فحص PCR (كورونا) والاطمئنان على صحتهم".

وقررت وزارة الصحة في غزة في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتماد بروتوكول حجر العائدين عبر معبر رفح لمدة أسبوع واحد، على أن يتم إجراء المسح المخبري للمستضافين في اليوم الخامس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أنه في حال ظهرت نتيجة الفحص "سلبية" في اليوم السابع يعود المواطن إلى منزله وفق نظام صحي ويحجر نفسه في بيته مدة أسبوع أخر.

وأضاف القدرة أنه في حال كانت نتيجة فحص العينة إيجابية فسيتم عزل صاحب المسحة في مستشفى العزل إلى حين تماثله للشفاء.