مواجهات مع الاحتلال في سلواد

وطن: اندلعت، فجر اليوم الأحد، مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

واقتحم عشرات الجنود المشاة المنطقة الغربية من البلدة ومخيم سلواد، حيث دارت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الذين تصدوا للاحتلال ورشقوهم بالحجارة.

وأطلق الاحتلال القنابل الغازية والصوتية بكثافة وسط حالة استنفار بين الجنود، حيث جرى إغلاق المدخل الغربي للبلدة، وسط تحليق طائرة استطلاع في سماء المنطقة.

وقال مصدر محلي إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان بعد أن نصبت لهم كمينا، ولم تعرف هويتهم بعد.