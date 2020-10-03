بريطانيا: تسجيل 12872 إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة

وطن: أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا مساء اليوم السبت، عن تسجيل 12872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ويعد الرقم المسجل في اليوم الأخير ضعف ما سجلته المملكة المتحدة يوم الجمعة.

وقال الموقع الإلكتروني للحكومة إن مشكلة فنية أخرت نشر عدد حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19".

وأضاف "هذا يعني أن إجمالي عدد الحالات المسجلة خلال الأيام المقبلة ستشمل بعض الحالات الإضافية من الفترة ما بين 24 سبتمبر وأول أكتوبر، مما يزيد عدد الحالات المسجلة".

المصدر: (رويترز)