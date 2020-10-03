موعد مواجهة رونالدو وميسي في دوري أبطال أوروبا

وطن: ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر مواجهة النجمين العالميين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" للموسم (2020-2021)، التي جرى سحبها يوم الخميس الماضي، في مدينة جنيف السويسرية، فريقي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في مجموعة واحدة، لتتجدد المواجهة بين النجمين رونالدو وميسي.

وسيلعب يوفنتوس وبرشلونة في المجموعة السابعة (G)، التي تضم أيضا فريقي دينامو كييف الأوكراني، وفرنسفاروش الهنغاري.

وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية.

وستجدد المواجهة بينهما في لقاء الإياب، يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، على ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة.

وفيما يلي جدول مباريات يوفنتوس:

وفيما يلي جدول مباريات برشلونة:

المصدر: RT