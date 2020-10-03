بماذا ردّ أبو الغيط على مطالبة عريقات له بالاستقالة؟

وطن: وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بالاستقالة، بالغريب.

وأضاف أبو الغيط في حوار مع صحيفة "الأخبار اليوم" المصرية قائلا: معرفتنا قديمة وربطتني به علاقة عمل جيدة مبنية على الاحترام المتبادل كلٌ من موقعه ووجدت مؤخراً أنه يهاجمني على وسائل التواصل الاجتماعي بدلًا من أن يتحاور معي وهو أمر غريب كما قلت لان معناه أنه لا يهدف إلى الفهم أو الإقناع ولكن يسعي إلى أمور أخرى.

وتابع: دفاعي عن القضية الفلسطينية شغل الحيز الأكبر من مسيرتي المهنية.

ودعا، عريقات، الإثنين الماضي، أحمد أبو الغيط، إلى الاستقالة من منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية، فورا، معتبرا أنه "غير مؤتمن على الجامعة العربية".

جاء ذلك رداً على تصريحات أبو الغيط لقناة "سكاي نيوز عربية"، الأحد، التي برر فيها ودافع عن التطبيع الإماراتي مع دولة الاحتلال وقال فيها إن "الإمارات تفاهمت مع الجانب الأمريكي، وفُرض على الجانب الإسرائيلي تجميد عملية ضم الأراضي الفلسطينية"، وإن "رئيس الوزراء الإسرائيلي كان سيعلن الضم (ثلث مساحة الضفة الغربية)، لكنه الآن مقيد اليدين ولا يستطيع"، وفق وصفه!