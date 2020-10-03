محافظ الخليل يمدد تعليق الدوام بمدرسة بنات دورا الثانوية أسبوعا إضافيا

وطن: قرر محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم السبت، تمديد تعليق الدوام في مدرسة بنات دورا الثانوية، بسبب ظهور إصابات جديدة بفيروس "كورونا"حتى صباح الأحد الموافق 11/10/2020.

واشار البكري في بيان صدر عنه، إلى أن تمديد تعليق الدوام هذا، جاء بناء على توصية لجنة متابعة المدارس في ظل تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى توصيات الطب الوقائي.

وكانت مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل قررت تعليق دوام المدرسة الثلاثاء المنصرم، بسبب إصابة عدد من المعلمات بالفيروس.