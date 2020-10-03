قوى عراقية تعلن تأسيس تنسيقية لمواجهة التطبيع مع الاحتلال

وطن: أعلنت القوى المدنية الوطنية العراقية، اليوم السبت، عن "تأسيس تنسيقية عراقية لمواجهة التطبيع مع دولة الاحتلال، تشكل إطارًا للتحرك العملي والتعبئة الجماهيرية، وتكون مفتوحة لجميع القوى والأحزاب والأجسام النقابية والأكاديمية والثقافية العراقية".

وجاء الإعلان عن التنسيقية في ختام مهرجان تضامني نظمه تجمع القوى المدنية الوطنية العراقية، بالتعاون مع السفارة الفلسطينية، تنديدًا باتفاقات التطبيع مع دولة الاحتلال، ودعمًا لنضال وصمود وحقوق شعبنا الفلسطيني، بمُشاركة ما يزيد على ثلاثمائة شخصية عراقية، وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب.

وفي ختام المهرجان أعلن التجمّع في بيانٍ ختامي، أنّ "تجمّع القوى المدنية الوطنية العراقية والأحزاب السياسية في الشخصيات العشائرية والأكاديمية المستقلة في جمهورية العراق، ترفض وتستنكر وتشجب التطبيع مع دولة الاحتلال وتطالب الدول المطبعة بالتراجع عن اتفاقياتها".

كما دعا البيان الختامي "كافة الشعوب العربية إلى القيام بتظاهرات كبرى لإعلان رفض التطبيع والضغط على الحكومات المطبعة للتراجع عن هذه الخطوة"، مُجددًا تأكيده على "وقوف هذه القوى والأحزاب إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه كاملة في أرضه ووطنه ودولته".

واستهل المهرجان بالنشيدين الوطنيين الفلسطيني والعراقي، والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لشهداء فلسطين والعراق، وألقيت خلاله عدة كلمات للقوى والأحزاب العراقية، أجمع المتحدثون فيها على "رفض أي تطبيع مع دولة الاحتلال".

وأكَّد المتحدّثون على "دعمهم لفلسطين باعتبارها القضية المركزية للعراق والأمتين العربية والإسلامية".

كما تضمّن المهرجان كلمة للمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكلمة أخرى لسفير السلطة لدى العراق أحمد عقل.