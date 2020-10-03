1450 مستوطناً اقتحموا الأقصى الشهر الماضي

وطن: ذكر تقرير أعده مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، خلال شهر أيلول المنصرم، تصاعد رغم الإغلاق المشدد في دولة الاحتلال.

وأوضح المركز أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى خلال أيلول وصل 1450 مستوطناً، بينهم عناصر في جيش الاحتلال بلباسهم العسكري.

وأشارت الاحصائية أن عدد المستوطنين المقتحمين للأقصى بلغ 1340، بالإضافة 80 من طلاب الهيكل ، و 30 عنصرًا من مخابرات الاحتلال .

كما شهد شهر أيلول الماضي جملة من الاعتداءات وحالات الطرد طالت المعتكفين داخل الأقصى، وتدنيسه واقتحامه من قبل المستوطنين المتطرفيين وجنود وشرطة الاحتلال .