الشرطة تقبض على شخص وبحوزته جهاز للتنقيب عن الاثار في طولكرم

وطن: قبضت الشرطة، اليوم، على شخص بتهمة التنقيب عن أثار في منطقة مابين بلدتي دير الغصون وعتيل شمال مدينة طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة،انه وبناءا على ورود اشاره لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة حول وجود شخص يقوم بالتنقيب عن أثار في منطقة واقعه مابين بلدتي دير الغصون وعتيل شمال طولكرم.

وعلى الفور تحركت قوه من شرطة السياحة والآثار, و بمساندة مركز شرطة عتيل الى المكان, وتم القبض على شخص وضبط بحوزته على عده للتنقيب ,وجهاز كشف عن المعادن.

حيث تم إحضار الشخص والمضبوطات لمديرية الشرطة وبتدوين إفادته أفاد بقيامه احضار الجهاز من اجل البحث عن دفائن تحت الارض بغرض التنقيب عن الاثار في تلك المنطقه.

وأكدت انه تم توقيف الشخص والمضبوطات وإحالته إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.