صحة غزة: تسجيل 316 حالة مصابة بسرطان الثدي سنويًا

وطن: نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إحصائية تظهر عدد المصابات بسرطان الثدي سنويًا داخل القطاع.

وأوضحت الوزارة في الإحصائية، أنه يتم تسجيل 316 حالة جديدة سنويًا، بمعدل 16 حالة لكل 100 ألف نسمة، و32 سيدة لكل 100 ألف من الإناث.

وأشارت إلى أن 18% يمثل سرطان الثدي من جميع أنواع السرطان، مشيرةً إلى أن 32.8% يمثل هذا النوع من السرطان من أنواع السرطانات التي تصيب السيدات.

ولفتت إلى أن 15% يمثل سرطان الثدي من مجمل الوفيات بأنواع السرطانات.

ويعتبر شهر أكتوبر/ تشرين أول من كل عام، شهر التوعية بسرطان الثدي وذلك في بلدان العالم كافة.

وهذا الشهر يساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، فضلاً عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته.