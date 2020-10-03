الاحتلال يعتقل شابا وينصب حواجز عسكرية في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخلها.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سميح سليم قفيشة (21 عاما) من منطقة ام الدالية بمدينة الخليل، عقب دهم منزله وتفتيشه.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.