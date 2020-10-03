الحرب النفسية.. وايديولوجيا الخيانة

كتبت: مرام هواري

قيل في فنون الحرب...ان عظمة الغزاه تقاس بمدى مناعة الحصون التي يقتحمونها، فليس الغايه في المهاره ان تحقق مئة نصر في مئة معركه، وانما المهاره ان تنتصرعلى عدوك دون قطرة دم او قتال، فهناك قوتان في العالم، قوة السيف وقوة العقل... وعلى المدى البعيد غالباً ما ينتصر العقل على السيف لهذا من الافضل مواجهة تفكير العدو قبل البدء بشن الهجوم على مدنه المحصنة، ففي حال احتل عدوك ارضك فليس صعباً استردادها بينما اذا احتل عقلك فانه يستعبدك للابد، فالقوة الناعمه اخشن في حقيقتها وفي نتائجها من الحروب العسكريه.

فمن هنا كانت البدايه... انها الحرب النفسيه، من الخنادق وجغرافيا النار الى جغرافيا العقول والتأسيس، التى تسير على نهجها اغلبية الدول كخيار تتبناه لمواجهة قلوب وعقول الشعوب، فمن جهه هي تؤسس معنويات الجنود كقوة لا تقهر، وفي الجهه المقابله تحطم معنويات العدو لما تمثله من امكانية النفاذ الى جميع مفاصل المجتمع فبينما تهاجم الحرب التقليديه الجسد فان الحرب النفسيه تستهدف العقل وتنقضّ عليه، فهي تهاجم جزءاً من الجسد تعجزعنه أعتى الاسلحه وافتكها من الوصول اليه فلطالما كان لها الفضل الاكبر في حسم الكثير من الصراعات وصناعة مستقبل الشعوب.

فالحرب البارده وتوازن الرعب وحرب الافكار والاعصاب والدعائيه والسياسيه والكلمات من مرادفات تلك الحرب، فلا الدبابه ولا الصواريخ العابره للقارات مكاناً لها، وانما هي حروب عابرة للعقول والافكار تخترق الحصون العقليه والقلاع الفكريه وتسلخ المجتمعات عن ثوابتها وتعيد صياغة الوعي بما ينسجم مع المصالح والاولويات للعواصم التي تريد لنا الاستسلام، فالوسائل وسائلهم والميادين ميادينهم والتكنولوجيا من بُنات افكارهم وعقولهم يسعون بحرفيه عاليه لاعداد جيل مطبع منجذب لطرائق حيلتهم، فلطالما كان الاعلام المسيس المنظم والطابور الخامس قوة لا يستهان بها في هذه الحرب "ذراعين لنفس الجسد"حيث تقوم مقام ابليس في نشر الشائعات والاقاويل الهدّامه والدعايه المحطمه للروح المعنويه وتضّلع بدوره فتجعل من المقاوم من اجل وطنه متخلفاً والعميل قامة شامخه والاستعمار مباركاً وهذا تماما ما سعت اليه الحركه الصهيونيه على توظيفها منذ ان وطأت بقدمها الاراضي الفلسطينيه، بهدف تثبيت الاستيطان ومحاوله يائسه لتمرير شعارها التي لطالما سعت اليه وما تزال "حدودك يا اسرائيل من الفرات الى النيل" ولطالما كان الرأي العام العربي من اكثر العقبات واشدها على اسرائيل والتي حالت دون تحقيقها لهذا الحلم اللعين الى ان ظهر على الساحه العربيه ايدولوجيا الخيانه والتطبيع مرهونه بولاء لا يتزعزع لاسرائيل، والذي يصب نحو الغاية التي لم يعد تحقيقها ببعيد، او شبه مستحيل بأن تكون السياده كل السياده في المنطقه العربيه للحليفه اسرائيل تحقيقاً لمشروع لم يترك له للصدفة مكان" شرق اوسط جديد" تكون رأس الحربه فيه اسرائيل من خلال افتعال فوضى سميت يوماً بالخلّاقه، وهو ما بدت شواهده تتضح كقطعة من جبل جليد بدأت تطفو على السطح لتخفي في اعماقها ما كان اعظم، فارضه قناعات تتماشى مع سياسة اسيادها من خلال موجة غسيل ادمغه تسللت الى الشعوب بطرائق وسبل شتى تتبنى افكاراً ومفاهيم كاذبة خاطئه كمحاولات عبثيه لتحويل الجلاد لضحيه وتصنيف المقاومه ضد المحتل ارهاباً والمقاوم له معتد اثيماً.

محاولة يائسة لكسر الصوره الذهنيه لبطولاتهم، وابطالهم فهذا للأسف حال الوطن العربي الان وهو يحشد من الحزن والاسى ما يطابقه حزناً على تبعثر اشقاء لنا لطالما ربطهم بنا رابط كنا ظننا يوما انه لن ينكسر الى ان اصبح الشقيق حليف لعدو يأخذ ولا يرضى في سبيل تمرير مخطط، في الابعاد ما هو ابعد من سلام يجلب ازدهار بسياحه واقتصاد يحمل التوسع والاستيطان شعاراً له من اجل العيش والبقاء على ارض ليست بأرضه كان قد عجز على مدى سبعون عاماً من استنزاع توقيعاً فلسطينياً واحداً على بيع القضيه والارض الفلسطينيه اوحتى اعتراف الى ان بزغ فجر الانحراف عن الثوابت والاولويات التي باتت مفقوده وغير محسوبه ليسجلوا رقما هو الاصعب في الخيانة حتى بلغت الآفاق مداه، فكانت بداية النهايه على طريق تصدُّع الحاضنه العربيه لقضية الامه المركزيه، فاصابوها في مقتل او كاد.

فلم يحدث ان واجهت فلسطين فصلاً قاتماً وسحابة سوداء تظللها، وشعوراً بالاهانة مرير كالتي تشهدها الان في ظل شرق اوسط مثقل بالتجاذبات ومنهك بالحروب والصراعات تم الزج به ليصبح جزءاً لا يتجزء من مشروع اسرائيل الكبرى، في ظل انظمة تجيد رد التحيه باحسن منها لاسرائيل نيلاً للرضا والاحترام وفرقاء لا يجيدون الزهد الا في كرامتهم، يوزعون شهادات الكرامه شعراً وخطاباً، فتراهم بارعين في ضرب اخوتهم واخوة بأخوتهم، لكنهم بضرب العدو لم تبرع،، فما قيمة العروبة اذاً،، ان لم تكن الملجأ والامان وسقفا يقي نوائب الزمان... فالمطلوب عربيا تطبيعاً يمحي اسم فلسطين من ذاكرة الاجيال ولم الاستغراب..!! وقد باتت ترزح تحت رحمة الدول الاقليميه والعالميه تسوقها كيفما تشاء وقد عجزت بما يقارب المئة عام من الانتقال من دائرة الهزيمة الى دائرة النصر ومن التفرق الى الوحده ومن التبعيه الى الاستقلال... فتراها هنا فاسده تعاني التخمه وبطون شعوبها فارغه، وهناك تحمل ذهبها من نفط ومال لتضعه على اعتاب وفي احضان الغرب قرباناً،، لتصبح على المدى البعيد شريكاً في الجرائم وتصفية قضية الفلسطينين، والا فما الذي يفسر ربط مصيرهم بكيان الدماء الذي تاريخه معنا كله قتل وتنكيل واجتياحات؟؟! وكيف ينظرون في يد من صافحوهم ولا يبصرون الدماء ...!؟؟

فلم تعد الدول العربيه لمن يحمل جنسيتها وانما لمن يدافع عنها وعن سياستها وفق رؤية من يحكمها لتنطلق بالتوازي اصوات مروجي التطبيع من مثقفين واعلاميين وفنانين وتجار الاديان ومشايخ البلاط والسلطان ليعيثوا فساداً وافساداً في بث التضليل والاشاعه سعياً منهم لتوجبه الرأي العام بالسلب ولمصلحة العدو بالايجاب لينطبق عليهم مقولة "الناس على دين ملوكهم" في زمن اصبحت العتمة تغلب سبل المتنورين وبالمال تهزم الحق وتنتصرعلى المحقين، فتعرت فيه الرجولات والمروءات لتصبح "اثراً من بعد عين " فليس من قبيل المبالغه فالحبل على الجرار في انسلاخ عربي منهجي وانزلاق خطير عن الثوابت كلها ارضاً وقدساً ولاجئين، فترى هذا و ذاك المعتنى بهم منذ سنوات يبرروا انحرافات السلطان وولاءاته للاعداء يقفوا في صف انتظار خلفه وتحت مظلته، ليرمموا ما افسده يتخذون بما يتفوهه ديناً ومعتقداً لا يناقَش، بعدما تم تقطيب افواههم بالتكريم وبالسلطة وبالمال، و يحسبون انهم يحسنون صنعاً وهم ذاتهم من اعطى بالامس الحق كل الحق للفلسطينين ضد المحتلين الغاصبين لنتسائل بذهول وباستغراب أهؤلاء المؤتمنين على الدين؟؟! واين دورهم في تثبيت الامه على النهج القويم؟! وقد تركوا ضمائرهم والحقيقه مهملة على قارعة الطريق!! فعلى هذا الحال نجدهم مستميتون لايجاد مخرجات فقهيه ونصوص دينيه ومواقف نبويه تتقاذفها المصالح والحسابات السياسيه للاعداء مع اخراجها من سياقاتها خدمة للتطبيع ينتقي في خطاباته آيات السلم والبر والاحسان، وتلك من مكارم الاخلاق مع كل شخص مسالم ابرم السلام مع اسرائيل وهم ذاتهم لطالما رفعوا أكفّهم بالدعاء على المحتل، ورددنا من بعدهم آمين...!

انقلاب من النقيض الى النقيض، يفتون بما يرضي أمرائهم ويحللون وفق رغبات ملوكهم حيث تتغير الفتوى تناسباً واطّراداً وفقا لمواقف ومشيئة الحكام، بحيث يصبح الفقيه منافقاً و مطيّه لرغبة الحكام، فجاء من يقنعك ويذلل لك الطريق بأن هناك امكانيه للتعايش مع الصهاينه بأمن وسلام و بأن الخروج من ازماتك لا يكون الا عبر بوابة التصالح مع اسرائيل وانها امراً واقعاً لا يمكن القفز فوقه، وليس كيان مصطنع ودخيل و دفعهم بالشعوب الى ما يحاك ضدهم تطبيقاً لسياسة" تجفيف المنابع" بالاغراء تارة بربط التطبيع بالسمن والعسل و بتهديدهم بالتركيع وبالتجويع تارة اخرى وهذا تماما ما يحاك ضد شعبنا الفلسطيني في الآونه الاخيره من قبل ذوي القربى بعدما كانت فلسطين تسهر و تصاب بالحمى اذا اشتكت اي دوله عربيه او اصابها مصاب،،

وها هي صاحبة الجلاله الصحافه العمياء باتت في طليعة المدافعين عن الحقوق الوهميه لاسرائيل حتى النخاع والناطقه باسمه كجنديا شرساً لا يلين وعوناً للحكام في تطويع الرعيه بوسائلها المختلفه، كمواقع التواصل الاجتماعي والانترنت فليس بجديد ما نراه ونسمعه بالاعلام الاسرائيلي من تضليل وأكاذيب ولكن اللافت والكارثي ان يتصدر ذلك شاشات ومنصات عربيه وخليجيه لترسي حروب وسياسات قواعد اشتباك جديده من غير حرب او نار، عوضاً عن الانخراط في حملات عسكريه تكلفها ارواحاً ومالاً وعتاداً، وكأنك تسمع ولا تصدق ما تسمع اذناك من مثقفين ونخب موثوقه مأجوره، وكيف لا والكل بات من القضيه بالافتراء والاكاذيب يستنفع، فها هم يمنحون لليهود أحقيه بالدوله الحلم، " لشعب بلا ارض" في سبيلها تشد رحال الصهاينه بعد ان استعصى ذلك على الاسرائيليين بتسويقهم لأكذوبة "ارض بلا شعب" فشرعوا هجرة الصهاينه الى الارض المحتله واسقطوا بسلام زائف حق العوده للفلسطينين، حتى اصبحنا بحاجه الى جيوش مجيشه لتطهير الاعلام العربي من وباء بيع الضمائر والمواقف وقد اصبح مصنعاً للكذب بامتياز منتهجاً مبدأ "واعدوا لهم ما استطعتم من قوه" ليستقوي على العقول الضعيفه بمخططاته الماكره وكأن قدرنا ان لا نقف يوما على مرساة الامن والامان فيقيناً ستكون هناك ضغوطات اخرى لدفع الفلسطينيين للزاويه ليحاصروا حلما موجوع من المرور بات ممنوع، ووضعهم بين خيارين لا ثالث لهما اما الاستسلام او خيار الرفض والمقاومه، فمن اين اذا سيأتينا الامان والذئب على الغنم يتربع،،، ومع ذلك فالخير ما زال بامتنا ينبع وكيف لا وهناك من للنصر والحرية يتطلع، فالشعب الذي صبر واحتسب وتحمل ليس بعاجز على ان يصنع المعجزات...